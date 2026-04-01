МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Силы на Западе, препятствующие урегулированию на Украине, прекрасно осознают, что завершение конфликта означает для них провал и политическое забвение, а для многих — и уголовное расследование, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"Они глубоко увязли в этой кровавой авантюре, в реализации сомнительных схем с распределением потоков ее финансирования, в обмане собственных граждан. Поэтому прекрасно осознают, что завершение вооруженного противостояния на Украине означает для них провал и политическое забвение, а для многих — и уголовное расследование", - подчеркнул Коков.