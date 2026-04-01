19:01 01.04.2026
В Венгрии раскритиковали посла Украины за "странные сексуальные фантазии"
БУДАПЕШТ, 1 апр - РИА Новости. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач раскритиковал посла Украины в Будапеште Федора Шандора за неподобающий стиль интервью западным СМИ, в котором тот уверенно говорит о расколе венгерского общества на фоне скандалов с вмешательством украинских спецслужб в венгерские выборы, а также делится "странными сексуальными фантазиями" о лидере венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петере Мадьяре.
Ковач цитирует интервью Шандора изданию Atlantic, где тот прогнозирует, что на парламентских выборах 12 апреля "давление усилится, может последовать физическое столкновение, и общество может быть расколото на две части", а также в открытую хвалит Мадьяра, называя его "молодым", "приятным на вид" и "не импотентом".
"Трудно интерпретировать это как нечто, напоминающее стандартное дипломатическое поведение. В момент, когда напряженность высока и звучат серьезные заявления о нестабильности, вызванной операциями иностранной разведки, посол решает поддержать политическую фигуру, отпуская странные сексуальные фантазии о ней", - написал Ковач в своем блоге About Hungary.
Представитель венгерского правительства также назвал "поразительной" уверенность, с которой украинский посол описывает сценарий эскалации.
"Венгрия уже стала свидетелем ряда событий с участием иностранных сил, утечки секретной информации с целью подрыва правительства и вмешательства в связанные с оппозицией сети внешними разведывательными связями, включая украинские", - напомнил он.
Все это выходит за рамки неформального стиля интервью, отметил Ковач.
"Это показывает, как иностранный представитель уверенно говорит о внутренних потрясениях, одновременно демонстрируя явную симпатию или даже влечение к конкретному политическому деятелю", - добавил Ковач.
По его словам, при приближении решающих выборов "заявления о физическом противостоянии и социальном расколе имеют реальный вес" и "способствуют и без того напряженной атмосфере, одновременно идеализируя тех самых подозреваемых, которые за это ответственны".
"И когда те же самые голоса говорят о расколе страны надвое, это уже не просто риторика. Это предупреждение, которое Венгрия не может позволить себе игнорировать", - подчеркнул Ковач.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса", которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
Украина готовит Майдан в Венгрии
23 марта, 08:00
 
