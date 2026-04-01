Рейтинг@Mail.ru
На границе Белоруссии с Украиной открыли новый комплекс пограничной заставы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/ukraina-2084610571.html
На границе Белоруссии с Украиной открыли новый комплекс пограничной заставы
На границе Белоруссии с Украиной открыли новый комплекс пограничной заставы - РИА Новости, 01.04.2026
На границе Белоруссии с Украиной открыли новый комплекс пограничной заставы
Новый комплекс пограничной заставы "Мокраны" открыт на границе Белоруссии с Украиной, сообщил белорусский государственный пограничный комитет.
2026-04-01T18:40:00+03:00
2026-04-01T18:40:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
брестская область
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843154610_258:0:3562:1858_1920x0_80_0_0_fa5227a8aceb90070e2207f087fe4823.jpg
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060786358.html
белоруссия
украина
брестская область
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/05/1843154610_966:0:3425:1845_1920x0_80_0_0_debdba4f9ad296b28a365b5c5d06db34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, брестская область, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Брестская область, Александр Лукашенко
На границе Белоруссии с Украиной открыли новый комплекс пограничной заставы

В Белоруссии открыли новый комплекс пограничной заставы на границе с Украиной

© Государственный пограничный комитет Республики БеларусьСотрудник пограничной службы Белоруссии
Сотрудник пограничной службы Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Сотрудник пограничной службы Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Новый комплекс пограничной заставы "Мокраны" открыт на границе Белоруссии с Украиной, сообщил белорусский государственный пограничный комитет.
"На участке Брестской пограничной группы открыли новый комплекс пограничной заставы "Мокраны" пограничной комендатуры "Малорита", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
"Сегодня завершен очередной этап модернизации подразделений — мы вводим в эксплуатацию комплекс пограничной заставы "Мокраны". Это первый объект, созданный в текущем году в рамках реализации государственной инвестиционной программы. В подразделении созданы максимально комфортные условия для личного состава и членов семей пограничников", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Государственного пограничного комитета Игоря Гутника. Данное заявление он сделал во время торжественной церемонии открытия комплекса.
Гутник подчеркнул, что органы пограничной службы во взаимодействии с республиканскими органами государственного управления комплексно и на системной основе решают задачи по обеспечению пограничной безопасности. "Руководством Республики Беларусь и лично президентом Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется особое внимание обустройству государственной границы. Благодаря заботе и поддержке местных органов власти Брестской области, а также за счёт внутренних резервов Госпогранкомитета совершенствуются условия службы быта подразделений, охраняющих государственную границу на украинском направлении", - продолжил он.
Как сообщили в погранкомитете, застава оснащена современными инженерно-техническими средствами охраны границы. Участок ответственности оборудован волоконно-оптической сигнализационной системой "Ворон" с элементами искусственного интеллекта. В комплексе с автоматизированными постами технического наблюдения и тепловизионными комплексами, она обеспечивает круглосуточный визуально-дистанционный контроль, позволяя пограничным нарядам эффективно выполнять задачи в любое время суток.
"Строительство заставы позволило существенно сократить время реагирования на изменение оперативной обстановки. Ранее личный состав и руководство подразделения дислоцировались на территории пограничной комендатуры "Малорита", - говорится в сообщении.
Заместитель начальника первого главного управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Владимир Мельниченко в декабре прошлого года говорил, что число инцидентов на белорусско-украинской границе за год снизилось на 30%. Тем не менее, напомнил Мельниченко, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в приграничье с Украиной продолжается увеличение войскового компонента, формируются новые погранзаставы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В миреБелоруссияУкраинаБрестская областьАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала