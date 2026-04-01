На границе Белоруссии с Украиной открыли новый комплекс пограничной заставы

МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Новый комплекс пограничной заставы "Мокраны" открыт на границе Белоруссии с Украиной, сообщил белорусский государственный пограничный комитет.
"На участке Брестской пограничной группы открыли новый комплекс пограничной заставы "Мокраны" пограничной комендатуры "Малорита", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.
"Сегодня завершен очередной этап модернизации подразделений — мы вводим в эксплуатацию комплекс пограничной заставы "Мокраны". Это первый объект, созданный в текущем году в рамках реализации государственной инвестиционной программы. В подразделении созданы максимально комфортные условия для личного состава и членов семей пограничников", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Государственного пограничного комитета Игоря Гутника. Данное заявление он сделал во время торжественной церемонии открытия комплекса.
Гутник подчеркнул, что органы пограничной службы во взаимодействии с республиканскими органами государственного управления комплексно и на системной основе решают задачи по обеспечению пограничной безопасности. "Руководством Республики Беларусь и лично президентом Александром Григорьевичем Лукашенко уделяется особое внимание обустройству государственной границы. Благодаря заботе и поддержке местных органов власти Брестской области, а также за счёт внутренних резервов Госпогранкомитета совершенствуются условия службы быта подразделений, охраняющих государственную границу на украинском направлении", - продолжил он.
Как сообщили в погранкомитете, застава оснащена современными инженерно-техническими средствами охраны границы. Участок ответственности оборудован волоконно-оптической сигнализационной системой "Ворон" с элементами искусственного интеллекта. В комплексе с автоматизированными постами технического наблюдения и тепловизионными комплексами, она обеспечивает круглосуточный визуально-дистанционный контроль, позволяя пограничным нарядам эффективно выполнять задачи в любое время суток.
"Строительство заставы позволило существенно сократить время реагирования на изменение оперативной обстановки. Ранее личный состав и руководство подразделения дислоцировались на территории пограничной комендатуры "Малорита", - говорится в сообщении.
Заместитель начальника первого главного управления Государственного пограничного комитета Белоруссии Владимир Мельниченко в декабре прошлого года говорил, что число инцидентов на белорусско-украинской границе за год снизилось на 30%. Тем не менее, напомнил Мельниченко, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко в приграничье с Украиной продолжается увеличение войскового компонента, формируются новые погранзаставы.
