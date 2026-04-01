В Совбезе заявили об угрозе глобальных провокаций со стороны Киева
Чем очевиднее конец киевского режима, тем безрассуднее и агрессивнее он становится, в результате растет угроза глобальных провокаций и диверсий, заявил... РИА Новости, 01.04.2026
Замсекретаря Совбеза Коков заявил об угрозе диверсий со стороны Киева
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чем очевиднее конец киевского режима, тем безрассуднее и агрессивнее он становится, в результате растет угроза глобальных провокаций и диверсий, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.
Сейчас, когда надежды Запада на нанесение стратегического поражения России
руками украинских вассалов тают с каждым днем боевых действий, "высокие принципы забыты, все морально-этические ограничения сняты", сказал Коков
в интервью "Российской газете".
Взят курс на откровенный террор в отношении мирного населения российских регионов, объектов гражданской инфраструктуры, видных государственных и общественных деятелей, добавил он.
Безудержное вооружение Украины
самыми современными средствами поражения, оказание высокотехнологичной поддержки в разведке и целенаведении привели к появлению у противника возможности массового применения против территории России беспилотных и ракетных систем дальнего действия, отметил Коков.
"При этом, чем очевиднее конец украинского режима, тем безрассуднее и агрессивнее он становится, вследствие чего повышается реальная угроза глобальных провокаций и диверсий. Из этой области и систематические обстрелы Запорожской и Курской атомных электростанций, использование химического оружия, попытки создания и применения "грязной" бомбы", - сказал Коков.