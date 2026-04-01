В Совбезе заявили об угрозе глобальных провокаций со стороны Киева

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Чем очевиднее конец киевского режима, тем безрассуднее и агрессивнее он становится, в результате растет угроза глобальных провокаций и диверсий, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

"При этом, чем очевиднее конец украинского режима, тем безрассуднее и агрессивнее он становится, вследствие чего повышается реальная угроза глобальных провокаций и диверсий. Из этой области и систематические обстрелы Запорожской и Курской атомных электростанций, использование химического оружия, попытки создания и применения "грязной" бомбы", - сказал Коков.