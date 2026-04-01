Слова фон дер Ляйен о помощи Украине вывели Запад из себя

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский потратит выделенные Евросоюзом деньги в мгновение ока, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X, комментируя обещанные 1,4 миллиарда евро Киеву за счет российских активов.
"В мире Зеленского эта сумма эквивалентна 11 дням жизни. В буквальном смысле. А вы еще хотите дать им 90 миллиардов евро на два года?" — удивился он.
Аналитик также поинтересовался у фон дер Ляйен, "что же произойдет на 12-й день" после того, как Киев получит эти средства.
Ранее Еврокомиссия выпустила заявление, в котором сообщила, что ЕС направит еще 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов на поддержку Украины. Накануне Евросоюз выделил Киеву дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов.
Глава ЕК заявила, что "эти 1,4 миллиарда евро будут направлены туда, где они нужны больше всего: на поддержку украинского государства".
Уточняется, что ЕС получил 1,4 миллиарда евро сверхприбыли за счет процентов по денежным остаткам, происходящим от обездвиженных активов Центрального банка России, находящихся на хранении в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы стало четвертым подобным переводом после третьего транша, осуществленного в августе 2025-го. Она охватывает доходы, накопленные во второй половине прошлого года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025-го перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.