Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 01.04.2026 (обновлено: 18:42 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/ukraina-2084335881.html
Слова фон дер Ляйен о помощи Украине вывели Запад из себя
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236646_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85f783eb1aa45dedbbf0780327daac97.jpg
https://ria.ru/20260401/kallas-2084300124.html
https://ria.ru/20260401/tramp-2084318833.html
https://ria.ru/20260401/rossiya-2084288469.html
Кошкович: Зеленский потратит выделенные Киеву от ЕС деньги за считаные дни

© AP Photo / Omar Havana
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский потратит выделенные Евросоюзом деньги в мгновение ока, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X, комментируя обещанные 1,4 миллиарда евро Киеву за счет российских активов.
"В мире Зеленского эта сумма эквивалентна 11 дням жизни. В буквальном смысле. А вы еще хотите дать им 90 миллиардов евро на два года?" — удивился он.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Каллас заявила о новых "нападениях" России
1 апреля, 16:05
Аналитик также поинтересовался у фон дер Ляйен, "что же произойдет на 12-й день" после того, как Киев получит эти средства.
Ранее Еврокомиссия выпустила заявление, в котором сообщила, что ЕС направит еще 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов на поддержку Украины. Накануне Евросоюз выделил Киеву дополнительные 80 миллионов евро за счет прибыли от замороженных российских активов.
Глава ЕК заявила, что "эти 1,4 миллиарда евро будут направлены туда, где они нужны больше всего: на поддержку украинского государства".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Трамп заявил об отвращении к НАТО
1 апреля, 17:00
Уточняется, что ЕС получил 1,4 миллиарда евро сверхприбыли за счет процентов по денежным остаткам, происходящим от обездвиженных активов Центрального банка России, находящихся на хранении в центральных депозитариях ценных бумаг. Получение этой суммы стало четвертым подобным переводом после третьего транша, осуществленного в августе 2025-го. Она охватывает доходы, накопленные во второй половине прошлого года.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов Москвы примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025-го перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Разрыв с Россией". На Западе выступили с жестким обращением к ЕС
1 апреля, 15:33
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала