"Скоро ощутит". На Западе забили тревогу из-за угрозы Европе от Украины

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Нехватка топлива в Европе станет острее из-за действий Украины, заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон.
"Еврократы начинают осознавать, что атаки Украины на европейскую энергетическую инфраструктуру ухудшат ситуацию с нехваткой топлива, которую скоро ощутит континент", — написал он в соцсети X.
В конце января Киев прекратил прокачку топлива по этому нефтепроводу в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения из-за якобы российских ударов. Будапешт и Братислава считают, что "Дружба" функционирует, а остановка транспортировки энергоресурсов — это политическое решение Украины. По данным СМИ, еще 18 марта европейские эксперты прибыли в Киев для проверки, однако доступ к объекту они так и не получили.
Венгрия в ответ на шантаж перестала поставлять дизель, а 20 февраля заблокировала кредит от ЕС. Словакия же заявила, что не поддержит новый пакет санкций против России, если Европейская комиссия продолжит поддерживать Украину.