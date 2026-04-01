Захарова призвала ООН осуждать гонения на верующих на Украине

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Секретариату ООН стоило бы осуждать гонения киевского режима на верующих так же, как он осуждает подобные действия в других странах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Только Россия будет призывать вот это все (осуждение гонений - ред.) применять ко всем религиозным объектам? Почему не делается таких же сильных заявлений со стороны секретариата ООН, когда уничтожают намеренно и осознанно православные храмы, христианские учреждения... и нанесение прицельных ударов со стороны киевского режима", - сказала Захарова на брифинге.