01:16 01.04.2026 (обновлено: 11:02 01.04.2026)
Посол Украины странно повел себя после вопроса о Зеленском
Посол Украины странно повел себя после вопроса о Зеленском

Посол Украины Шандор неудачно пошутил про сатирический плакат с Зеленским

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посол Украины в Будапеште Федор Шандор в интервью журналу The Atlantic нервно отреагировал на саркастичный плакат с Владимиром Зеленским.
Во время беседы журналист обратил внимание на баннер, который видно из окна посольства. Глава киевского режима изображен на нем в виде преступника.
"Может быть, на следующих выборах он (Зеленский. — Прим. ред.) станет президентом Венгрии", — сказал посол.
По словам журналиста, затем Шандор, судя по всему, осознал сказанное и попытался толкнуть его локтем, показывая, что пошутил.
Корреспондент воздержался от дальнейших комментариев и перешел к вопросам о дипломатических обязанностях посла в Будапеште.
Шандор уже попадал в скандальные ситуации. В середине марта он опубликовал снимок, на котором держит в руках продырявленный флаг Венгрии.
До назначения на должность посла в Будапеште в 2023 году Шандор воевал на стороне Киева, а также агитировал закарпатских венгров вступать в ВСУ.
