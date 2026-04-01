"Не до попрошаек из Киева". Зеленский судорожно ищет замену помощи из ЕС

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Европа сворачивает помощь, и в Киеве спешно ищут альтернативы привычным спонсорам. Выбор оказался неожиданным — ближневосточные государства. Глава режима фактически предлагает им бартер. Вопрос в том, насколько потенциальные партнеры заинтересованы в украинской затее.

От частных проблем к полной блокировке

Даже самые рьяные сторонники Зеленского в ЕС, похоже, устали решать его проблемы. Яркий пример: канцлер ФРГ Фридрих Мерц вдруг обмолвился: ВСУ не нужны ракеты Taurus. Хотя менее года назад так горячо ратовал за их поставки.

Риторика Зеленского уже не столь сильно гипнотизирует евробюрокатов. Так, его недавняя словесная перепалка с Виктором Орбаном завершилась неожиданно — в Брюсселе встали на сторону премьер-министра Венгрии. И дали понять: нападки на члена ЕС недопустимы, даже для Украины.

Кредит на 90 миллиардов по-прежнему в подвешенном состоянии.

"Нас блокируют в Европе", — констатировал на днях Зеленский.

"Пока сохраняется этот риск, мы должны искать дополнительные возможности для укрепления своих позиций, — добавил он. — Ближний Восток и страны Персидского залива — это правильное направление".

© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине

"Взаимовыгодное партнерство"?

Известно, что в настоящее время киевские переговорщики налаживают контакты сразу с несколькими государствами региона. Зеленский пытается представить все как равноправное взаимодействие, говоря о неких "запросах" от Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Иордании и Кувейта. В некоторые из этих стран уже отправлены делегации.

"Украина предлагает взаимовыгодное партнерство: мы способны укрепить тех, кто может усилить нас", — заявил глава киевского режима, пояснив, что имеет в виду, в частности, беспрецедентный опыт противодействия иранским беспилотникам.

"Независимо от того, сколько комплексов Patriot, THAAD или других систем ПВО находится на Ближнем Востоке, этого недостаточно для обеспечения полностью эффективной противовоздушной обороны, — уверяет он. — Существуют современные перехватчики, предназначенные для противодействия массированным ударам беспилотников".

© AP Photo / Evan Vucci Система Patriot на аэродроме Жешув-Ясёнка в Польше

Но, конечно, заботит его не только это.

"Взамен нашей поддержки мы требуем соответствующей помощи в тех областях, где мы сталкиваемся с большими трудностями, а именно в защите от баллистических угроз и предоставлении финансовых ресурсов для обороны", — подчеркнул глава режима. Иными словами: дайте денег, пока Европа не у дел, а США "топят" за мир.

В Киеве утверждают: в 2026-м украинская промышленность выпустит более восьми миллионов беспилотников. Вряд ли это соответствует реальности. Но Зеленский, разумеется, обещает наладить импорт.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве

Обреченная затея

Ближневосточные государства все последние годы дистанцировались от украинского конфликта, ограничиваясь гуманитарной помощью. А то военное сотрудничество, которое сейчас пытается предложить Зеленский в условиях боевых действий в регионе, в мирное время потеряет актуальность.

Наконец, важен и принцип многовекторной политики, исповедуемый большинством монархий Персидского залива. Номинальные союзники США, они успешно взаимодействуют и с Россией, и с Китаем. Показательно, что, хотя Москву и Тегеран связывает стратегическое партнерство, никто никогда не позволял своим противоречиям с Ираном влиять на отношения с Россией.

Опрошенные РИА Новости эксперты сходятся в том, что Ближний Восток не заменит Украине Европу.

"Возможно некое сотрудничество, но в очень ограниченном формате, — отметил, в частности, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. — Конечно, они не дадут денег, не станут портить отношения с Россией, это прагматичные люди. Да, сейчас они находятся в достаточно сложном положении, им нужны антидроновые системы, но не более того".

"Киевский режим Ближнему Востоку не интересен чуть более чем полностью, — уверен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. — Зеленский пытается выдать поездки туда за рабочие, с целью оказания кому-то помощи. Хотя сами эти страны подтвердили, что ездил он за деньгами. Искать средства, конечно, можно везде, это не запрещено международным законодательством. Но вот будут ли они выданы — большой вопрос. Ближневосточным государствам, мягко скажем, сейчас не до попрошаек из Киева".

© AP Photo / Altaf Qadri Пожар на нефтяном терминале в Фуджейре, ОАЭ

Бартеру явно не способствует и ситуация на самой Украине.

"На Ближнем Востоке умеют считать деньги и умеют читать. Они могут посмотреть, что происходит на территории бывшей Советской Украины каждый день и как прекрасно работают те прекрасные системы, которые Зеленский рекламирует им. Более того, почти все государства региона давно и плотно сотрудничают с Россией в оборонной сфере, закупают военную технику, различные системы, и рассказать им что-то принципиально новое в этом смысле у Зеленского не получится. Опять же, выдавать желаемое за действительное можно сколько угодно, но верится в реализацию этих "героических" идей с большим трудом", — заключил эксперт.

"Ближневосточный разворот" Зеленского — свидетельство того, что Киев продолжает терять поддержку. И опций, "запасных" регионов у режима все меньше. В Азии искать нечего — даже лояльная Украине Япония действует, как показала практика, в связке с США. А страны Латинской Америки и Африки традиционно симпатизируют России.