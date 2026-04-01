Уитакер: Трамп пересматривает поддержку европейских усилий по Украине
Дональд Трамп пересматривает все, что связано с Североатлантическим альянсом, заявил постоянный представитель США при организации Мэттью Уитакер.
2026-04-01T20:32:00+03:00
Уитакер: Трамп пересматривает все, что связано с НАТО, включая поддержку Киева
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Дональд Трамп пересматривает все, что связано с Североатлантическим альянсом, заявил постоянный представитель США при организации Мэттью Уитакер.
"Думаю, сейчас совершенно ясно, что президент Трамп
оценивает и переоценивает все, будь то наше участие в НАТО
, наша поддержка европейских усилий по Украине
или любые другие действия Соединенных Штатов", — сказал он в комментарии каналу Newsmax
.
Сам глава Белого дома говорил, что Вашингтон больше не передает Киеву вооружения за счет американских средств, а продает странам Североатлантического альянса, которые затем отправляют их Украине.
Накануне Белый дом анонсировал обращение президента к нации по ситуации вокруг Ирана
в среду. Трамп сегодня заявил, что во время него поднимет тему своего отвращения к НАТО. Ранее он неоднократно упрекал альянс в том, что тот не оказал военную поддержку Вашингтону в операции против исламской республики.
Американо-израильская кампания длится уже чуть больше месяца. В Тель-Авиве и Вашингтоне заявляли, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Штаты также пригрозили уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвали граждан страны свергнуть режим.
ИРИ в ответ бьет по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке
.