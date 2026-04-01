Жертвами удара по Бейруту стали не менее пяти человек - РИА Новости, 01.04.2026
01:46 01.04.2026 (обновлено: 07:21 01.04.2026)
Жертвами удара по Бейруту стали не менее пяти человек
Жертвами удара по Бейруту стали не менее пяти человек - РИА Новости, 01.04.2026
Жертвами удара по Бейруту стали не менее пяти человек
Жертвами израильского удара по району Джнах в Бейруте стали не менее пяти человек, около десяти получили ранения, рассказал РИА Новости один из спасателей на... РИА Новости, 01.04.2026
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
Жертвами удара по Бейруту стали не менее пяти человек

РИА Новости: жертвами удара по району в Бейруте стали не менее пяти человек

© РИА НовостиДым на месте удара по району Джнах в Бейруте
Дым на месте удара по району Джнах в Бейруте
© РИА Новости
Дым на месте удара по району Джнах в Бейруте
БЕЙРУТ, 1 апр - РИА Новости. Жертвами израильского удара по району Джнах в Бейруте стали не менее пяти человек, около десяти получили ранения, рассказал РИА Новости один из спасателей на месте ЧП.
"Уже увезли не менее пяти погибших на скорой помощи. Также забрали где-то десять раненых, в основном у всех осколочные (ранения), определить степень ранения сейчас сложно", - рассказал собеседник агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости, на улице, трижды попавшей под израильский удар, - не менее восьми полностью сгоревших машин, в домах выбиты стекла. На месте работают не менее четырех пожарных бригад, прибывают и кареты скорой помощи.
Улица оцеплена военными, журналистов и находящихся рядом мирных граждан попросили отойти на безопасное расстояние из-за опасений детонации газовых баллонов в квартирах на первых этажах домов и горящих машин.
В миреБейрутВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
