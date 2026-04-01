Дым на месте удара по району Джнах в Бейруте

Жертвами удара по Бейруту стали не менее пяти человек

БЕЙРУТ, 1 апр - РИА Новости. Жертвами израильского удара по району Джнах в Бейруте стали не менее пяти человек, около десяти получили ранения, рассказал РИА Новости один из спасателей на месте ЧП.

"Уже увезли не менее пяти погибших на скорой помощи. Также забрали где-то десять раненых, в основном у всех осколочные (ранения), определить степень ранения сейчас сложно", - рассказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент РИА Новости, на улице, трижды попавшей под израильский удар, - не менее восьми полностью сгоревших машин, в домах выбиты стекла. На месте работают не менее четырех пожарных бригад, прибывают и кареты скорой помощи.