У ЦИК нет потребности метать бисер перед русофобами, заявила Памфилова

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ЦИК России раньше пытался "понравиться" западным странам, но сейчас нет ни желания, ни потребности "метать бисер перед закомплексованными русофобами", заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России.
Председатель подчеркнула, что за последние годы характер международного аспекта деятельности ЦИК РФ кардинально изменился.
"Вот если в прежние времена мы, так, знаете, в наших иллюзорных представлениях о возможности равноправного и справедливого партнерства с западными коллегами, мы пытались им даже понравиться своими, казалось, что вот наши идеальные достижения, что они должны справедливо их оценить вот в элитарной сфере. Ну, знаете, это было раньше. Ныне, когда обнажилась вся их, ну, весьма неприглядная, я бы даже сказала, неприличная и далеко не демократическая сущность, ну, нет ни желания, ни потребностей метать электоральный бисер, простите, не хочу обижать животных, перед закомплексованными русофобами. Нет никакого желания", - сказала Памфилова.
