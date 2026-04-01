ЦИК в режиме реального времени собирает данные о численности избирателей - РИА Новости, 01.04.2026
ЦИК России в режиме реального времени собирает данные о численности избирателей, раньше такого не было, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 01.04.2026
Памфилова: ЦИК в режиме онлайн собирает данные о численности избирателей
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ЦИК России в режиме реального времени собирает данные о численности избирателей, раньше такого не было, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу с новыми членами Центральной избирательной комиссии России.
"Мы сейчас фактически работаем в режиме онлайн, у нас идет сбор данных, когда мы работаем с нашим регистром избирательным - этого никогда раньше не было - то есть, у нас максимально точная информация, действительно идет в режиме реального времени", - сказала Памфилова в ходе встречи.
В понедельник прошло первое заседание ЦИК России в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя Центризбиркома - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.