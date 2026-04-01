В Нижнекамске объявили трехдневный траур после пожара

КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Нижнекамске после пожара на "Нижнекамскнефтехиме", сообщил мэр города Радмир Беляев.
"В связи со вчерашней трагедией на предприятии в Нижнекамском муниципальном районе объявляется трехдневный траур. Отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. На зданиях учреждений будут приспущены государственные флаги", - говорится в сообщении.
Во вторник на территории одного из производственных объектов "Нижнекамскнефтехима" произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Позднее МЧС РФ сообщило о гибели одного пожарного. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших доставлены в больницы. Спецборт МЧС в среду доставил в Москву десять пострадавших в результате ЧП, еще двое проходят лечение в Республиканской клинической больнице Татарстана в Казани.