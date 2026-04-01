В Нижнекамске объявили трехдневный траур после пожара

КАЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Трехдневный траур объявлен в Нижнекамске после пожара на "Нижнекамскнефтехиме", сообщил мэр города Радмир Беляев.

"В связи со вчерашней трагедией на предприятии в Нижнекамском муниципальном районе объявляется трехдневный траур. Отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. На зданиях учреждений будут приспущены государственные флаги", - говорится в сообщении.