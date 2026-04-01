Трамп пригрозил оставить Украину без оружия, пишут СМИ
21:49 01.04.2026 (обновлено: 22:51 01.04.2026)
Трамп пригрозил оставить Украину без оружия, пишут СМИ
FT: Трамп пригрозил оставить Киев без оружия из-за отказа Европы помочь с Ираном

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил полностью остановить поставки американского вооружения Украине, если Европа не присоединится к военной коалиции для снятия блокады с Ормузского пролива, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"В прошлом месяце президент США потребовал от военно-морских сил НАТО помочь ему вновь открыть Ормузский пролив, но получил отказ от европейских столиц. <…> Трамп в ответ пригрозил прекратить поставки в рамках программы PURL — инициативы НАТО по закупке вооружений для Украины", — говорится в публикации.
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Через неделю": в США рассказали, что их ждет из-за Ирана
1 апреля, 21:33
Как отмечает издание, после этого требования именно генсек НАТО Марк Рютте настоял на том, чтобы европейские страны выпустили совместное заявление о готовности внести свой вклад в усилия по обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив.
Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. Германия и Франция ответили отказом на просьбу Трампа. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
Позже лидеры Евросоюза по итогам заседания Евросовета выпустили итоговое заявление, в котором говорилось, что страны ЕС готовы с партнерами в регионе участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе, только когда для этого появятся условия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Трамп заявил об отвращении к НАТО
1 апреля, 17:00
Трамп 20 марта заявил, что США запомнят "трусливую" позицию своих союзников по НАТО, отказавшихся помочь в разблокировке судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти государств региона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В США узнали, чем планы Трампа по НАТО обернутся для Украины
1 апреля, 18:30
 
