Трамп допускает возможность выхода США из НАТО, утверждает WSJ - РИА Новости, 01.04.2026
19:55 01.04.2026
Трамп допускает возможность выхода США из НАТО, утверждает WSJ
Трамп допускает возможность выхода США из НАТО, утверждает WSJ - РИА Новости, 01.04.2026
Трамп допускает возможность выхода США из НАТО, утверждает WSJ
Президент США Дональд Трамп в частных беседах допускает выход страны из НАТО, утверждает газета Wall Street Journal. РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T19:55:00+03:00
2026-04-01T19:55:00+03:00
в мире, сша, иран, ормузский пролив, дональд трамп, марко рубио, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп допускает возможность выхода США из НАТО, утверждает WSJ

WSJ: Трамп в частных беседах допускает выход страны из НАТО

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах допускает выход страны из НАТО, утверждает газета Wall Street Journal.
"Трамп поднял вопрос со своими советниками о возможности выхода из НАТО, если союзники не помогут открыть Ормузский пролив", - сообщает издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Открыть пролив любой ценой: Штаты поднимают ставки
31 марта, 08:00
В сообщении подчеркивается, что Трамп пока не отдавал прямого приказа о выходе из альянса, но обсуждал такую возможность, как и потенциальное ослабление роли США в организации. Окончательного решения не принято, сообщает газета со ссылкой на свои источники.
"Недавние высказывания Трампа, сделанные им в ходе частных бесед с госсекретарем Марко Рубио и другими, прозвучали на фоне его призывов к европейцам обеспечить разблокирование Ормузского пролива, чтобы США смогли завершить кампанию против Ирана. Он подверг резкой критике НАТО за отказ присоединиться к военным усилиям против Ирана со стороны США и Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее в интервью газете Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Историческая ошибка". На Западе забили тревогу из-за решения Трампа
1 апреля, 15:11
 
