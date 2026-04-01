Трамп допускает возможность выхода США из НАТО, утверждает WSJ

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частных беседах допускает выход страны из НАТО, утверждает газета Wall Street Journal.
В сообщении подчеркивается, что Трамп пока не отдавал прямого приказа о выходе из альянса, но обсуждал такую возможность, как и потенциальное ослабление роли США в организации. Окончательного решения не принято, сообщает газета со ссылкой на свои источники.
"Недавние высказывания Трампа, сделанные им в ходе частных бесед с госсекретарем Марко Рубио и другими, прозвучали на фоне его призывов к европейцам обеспечить разблокирование Ормузского пролива, чтобы США смогли завершить кампанию против Ирана. Он подверг резкой критике НАТО за отказ присоединиться к военным усилиям против Ирана со стороны США и Израиля", - говорится в сообщении.
Ранее в интервью газете Telegraph Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.