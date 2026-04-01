МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об отвращении к НАТО, его слова приводит агентство Reuters.
Он также добавил, что действия Вашингтона якобы гарантировали, что Тегеран не будет обладать ядерным оружием.
Ранее сегодня Трамп заявил, что обдумывает выход страны из НАТО, пишет The Telegraph. По словам главы Белого дома, он всегда знал, что организация представляет собой бумажного тигра, о чем известно и российскому президенту Владимиру Путину. Вашингтон автоматически поддержал союзников в вопросе Украины, но не получил помощь в операции против Тегерана, отметил Трамп.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.
