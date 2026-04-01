США покинут Иран, когда убедятся в отсутствии ядерной угрозы, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США покинут Иран, когда убедятся в отсутствии "ядерной угрозы", но при необходимости вернутся для нанесения точечных ударов, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я не могу сказать точно... Мы покинем достаточно быстро", - сказал Трамп агентству Рейтер, отвечая на вопрос, когда закончится операция в Иране

При этом он добавил, что при необходимости США могут вернуться для "точечных ударов.

Трамп отметил, что действия США создали гарантии для того, чтобы у Ирана не было ядерного оружия.