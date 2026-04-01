Заявление Трампа о выходе из НАТО вызвало бурную реакцию на Западе

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пользователи социальной сети X активно обсуждают заявление американского президента Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО.
"Трамп угрожает выходом из НАТО, поскольку союзники отказались присоединиться к войне с Ираном. Большинство других стран альянса сейчас про себя думают: "ну и ладно". А что у нас общего сейчас с Америкой Трампа? Это страна, которая угрожала аннексировать территорию государства-участника НАТО и назвала самого большого партнера по торговле врагом", — написал @Microinteracti1.
"Став свидетелем конца мировой гегемонии США, можно сказать, что это давно назревало. Народ, способный избрать такого безбашенного президента, не должен обладать подобной властью", — отметил @molbal123.
"Пусть американцы тогда покинут все европейские базы и позволят европейцам покупать собственное вооружение", — призвал @empfindlich1.
"Если вы считаете себя глупым, то помните, что за этого человека проголосовали 77 миллионов избирателей", — подытожил @NoMaloneZone.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.
Конфликт на Ближнем Востоке длится уже чуть больше месяца. В середине марта американский президент призвал некоторые европейские и азиатские государства отправить в регион военные корабли, однако многие отказались.