В США призвали готовиться к худшему из-за обращения Трампа к нации

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Трамп в ходе предстоящего обращения к американцам может объявить о наземной операции в Иране, предположил в соцсети Х подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Учитывая, что сегодня он только что сделал заявление из Овального кабинета о завершении войны через две-три недели, кажется, что завтрашнее послание будет не таким. Возникает вопрос: не объявит ли он о какой-либо наземной операции", — написал эксперт.
При этом он раскритиковал американского лидера за противоречивые заявления, которые вводят в заблуждение не только американцев, но и союзников Вашингтона.
"Так рушатся империи, когда никто не знает, что делает ослабевающая держава. И союзникам, и противникам остается только гадать и действовать, основываясь на своих собственных предположениях, что может плохо для нас закончиться", — заключил Дэвис.
Накануне Белый дом анонсировал, что американский лидер в среду обратится к нации по ситуации вокруг Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
