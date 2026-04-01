06:35 01.04.2026 (обновлено: 10:56 01.04.2026)
"Его трясет": в США забеспокоились после произошедшего с Трампом
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Чикагский университет, Военная операция США и Израиля против Ирана
Миршаймер: война против Ирана могла довести Трампа до отчаяния

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Война против Ирана могла довести президента США Дональда Трампа до отчаяния, об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Он машет руками. Он в отчаянной ситуации и, по сути, ничего не может с этим сделать — все сильнее и сильнее тонет в болоте. <…> Его просто трясет, потому что он оказался в этой ситуации по собственной вине", — сказал эксперт.
По словам профессора, непоследовательность в заявлениях Трампа показывает мировым лидерам, что США сбились с курса и не знают, какие меры предпринять на следующем этапе. Тем не менее вся риторика администрации указывает на то, что Вашингтон пойдет по пути дальнейшей эскалации, выразил уверенность Миршаймер.
Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
