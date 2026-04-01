СМИ раскрыли, в какую ловушку Трамп попал в Иране
Операция США против Ирана грозит обернуться тем, что исламская республика выйдет из противостояния окрепшей, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
2026-04-01T14:37:00+03:00
NZZ: у Трампа заканчиваются позитивные варианты исхода войны с Ираном
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Операция США против Ирана грозит обернуться тем, что исламская республика выйдет из противостояния окрепшей, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung
.
«
"Если США не удастся обуздать иранский режим в Ормузском проливе, Тегеран выйдет из войны окрепшим, а Вашингтон — ослабленным.", — говорится в материале.
Чем больше длится военная кампания против Тегерана, тем меньше у президента США Дональда Трампа позитивных вариантов выхода из нее, отмечает автор. При этом, поясняет издание, Вашингтон мало чего добился в стратегическом отношении, а попытка сменить руководство ИРИ, напротив, сплотила ее сторонников.
"В сложившейся ситуации у американского президента осталось мало жизнеспособных вариантов, если режим продолжит выдерживать бомбардировки: масштабная эскалация войны, прекращение огня на условиях Тегерана или одностороннее прекращение авиаударов", — резюмирует газета.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.