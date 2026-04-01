Трамп заявил, что не ставил смену власти как цель операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не ставил целью военной операции против Ирана смену власти в исламской республике.

Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати 8 марта сообщал о том, что Тегеран считает, что Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах.