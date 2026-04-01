Трамп заявил, что не ставил смену власти как цель операции против Ирана - РИА Новости, 01.04.2026
02:19 01.04.2026 (обновлено: 12:41 01.04.2026)
Трамп заявил, что не ставил смену власти как цель операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не ставил целью военной операции против Ирана смену власти в исламской республике. РИА Новости, 01.04.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
марко рубио
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Марко Рубио, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не ставил целью военной операции против Ирана смену власти в исламской республике.
"Смена режима (в Иране - ред.) уже произошла. Смена режима не входила в список моих целей. У меня была одна цель - у них не должно быть ядерного оружия. И эта цель достигнута", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Трамп, комментируя ход переговоров с Тегераном, охарактеризовал новых лидеров Ирана как "гораздо более рациональных".
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио выделил четыре задачи операции США против Ирана "Эпическая ярость". В них вошли уничтожение ВВС и ВМС Ирана, резкое сокращение возможностей страны по запуску ракет, а также уничтожение военной промышленности исламской республики.
Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати 8 марта сообщал о том, что Тегеран считает, что Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
