В Госдуме рассказали, какие слова не стоит говорить неизвестным по телефону - РИА Новости, 01.04.2026
03:28 01.04.2026
В Госдуме рассказали, какие слова не стоит говорить неизвестным по телефону
В Госдуме рассказали, какие слова не стоит говорить неизвестным по телефону

Депутат Немкин: слова "да" и "нет" не следует говорить неизвестным по телефону

Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В разговоре с неизвестными по телефону не следует использовать слова "да" и "нет", рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"Отвечать "да" или "нет" на звонки от неизвестных собеседников сегодня — это всегда потенциальный риск. Мошенники активно используют технологии записи и последующей обработки голоса, чтобы получить короткие, но юридически значимые фразы. Простое "да" может быть вырвано из контекста и использовано как якобы подтверждение согласия на те или иные операции — от оформления услуг до попыток финансовых махинаций", - сказал Немкин.
По его словам, современные схемы социальной инженерии становятся все более изощрёнными, злоумышленники могут задавать вопросы так, чтобы спровоцировать на односложный ответ.
"Например, представившись сотрудником банка или службы доставки, они уточняют данные, где "да" звучит как подтверждение личности или согласие на действие. В дальнейшем такие записи могут комбинироваться и использоваться в мошеннических сценариях", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что отдельную опасность представляет развитие технологий синтеза и подмены голоса, даже короткие аудиофрагменты могут стать материалом для создания дипфейков.
"Это значит, что ваш голос может быть использован для имитации общения с банком, родственниками или коллегами. Чем больше у злоумышленников исходного материала — тем выше риск таких атак", - добавил парламентарий.
Также он сообщил, что сам факт активного ответа на подозрительный звонок сигнализирует мошенникам, что номер "живой" и его владелец готов вступать в диалог.
"Это повышает вероятность повторных атак: номер может попасть в базы для дальнейшего обзвона или перепродажи другим преступным группам", - уточнил Немкин.
Депутат посоветовал не вступать в диалог с неизвестными абонентами, особенно если разговор сразу касается денег, кодов или персональных данных.
"Вместо "да" или "нет" лучше вовсе прервать звонок и при необходимости самостоятельно связаться с организацией по официальным каналам. Цифровая гигиена сегодня — это не только защита данных, но и контроль за тем, какие слова и кому вы произносите", - заключил он.
