Сысоев пообещал Путину помочь участникам СВО, которые будут баллотироваться

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Герой России Анатолий Сысоев пообещал президенту России Владимиру Путину помогать участникам специальной военной операции, которые будут баллотироваться на выборах.
Глава государства во время встречи с новыми членами Центральной избирательной комиссии России отметил, что в ЦИКе теперь есть человек с собственным боевым опытом - Анатолий Сысоев. Президент выразил уверенность, что герой подскажет, в чём нужно помочь участникам СВО, которые пойдут на выборы думского и других уровней. "Так, Анатолий Владимирович?" - спросил Путин, обращаясь к Сысоеву.
"Так точно", - ответил Сысоев.
Путин в среду встретился с новым составом ЦИК России. В понедельник прошло первое заседание комиссии в новом составе, на нем члены Центризбиркома путем тайного голосования выбрали руководство комиссии. Председателем ЦИК на следующие пять лет переизбрана Элла Памфилова, заместителем председателя - Николай Булаев, секретарем комиссии вновь стала Наталья Бударина.