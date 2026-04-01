Юрист объяснила, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Работодатель не может применить санкции к сотруднику, который работает в удаленном формате, за отсутствие мобильной связи, если она пропала из-за отключений провайдера или технических сбоев, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная.

"В статье 192 ТК РФ указано, что взыскание возможно только за виновное неисполнение обязанностей. Если отключение Интернета или любой иной связи вызвано сбоем провайдера, отключениями на линии, вины работника в отсутствии связи нет", - сказала Колодяжная.

Юрист добавила, что порядок и сроки предоставления отчетов и связи с работодателем должны быть четко прописаны в трудовом договоре или локальном акте.

"Если там не указано, что вы обязаны иметь резервный канал связи (например, второй интернет), то претензии к вам не обоснованы", - отметила Колодяжная.