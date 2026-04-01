Юрист объяснила, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью - РИА Новости, 01.04.2026
02:20 01.04.2026 (обновлено: 10:26 01.04.2026)
Юрист объяснила, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью
Юрист объяснила, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью - РИА Новости, 01.04.2026
Юрист объяснила, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью
Работодатель не может применить санкции к сотруднику, который работает в удаленном формате, за отсутствие мобильной связи, если она пропала из-за отключений... РИА Новости, 01.04.2026
россия
общество
россия
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004264435_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_a5df3e45999fa3979f432e2b01b0d657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Юрист объяснила, что грозит сотруднику на удаленке при проблемах со связью

РИА Новости: сотруднику на удаленке ничего не грозит при проблемах со связью

Удаленная работа - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Удаленная работа
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Работодатель не может применить санкции к сотруднику, который работает в удаленном формате, за отсутствие мобильной связи, если она пропала из-за отключений провайдера или технических сбоев, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права МГЮА Анастасия Колодяжная.
"В статье 192 ТК РФ указано, что взыскание возможно только за виновное неисполнение обязанностей. Если отключение Интернета или любой иной связи вызвано сбоем провайдера, отключениями на линии, вины работника в отсутствии связи нет", - сказала Колодяжная.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Юрист рассказал, чем грозит работодателю вызов сотрудника в выходной
27 марта, 06:03
Юрист добавила, что порядок и сроки предоставления отчетов и связи с работодателем должны быть четко прописаны в трудовом договоре или локальном акте.
"Если там не указано, что вы обязаны иметь резервный канал связи (например, второй интернет), то претензии к вам не обоснованы", - отметила Колодяжная.
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия в виде привлечения к дисциплинарной ответственности, эксперт рекомендовала зафиксировать факт отсутствия и появления связи, а также не отказываться от написания письменных объяснений.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Юрист объяснил, когда россиянам положена доплата на работе
31 марта, 03:40
 
