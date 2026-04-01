Суд отказал защите Тимошенко в получении аудиозаписей для экспертизы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд на Украине отклонил ходатайство защиты лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о получении аудиозаписей Национального антикоррупционного бюро, на которых она обсуждает оплату голосования в парламенте, для проведения экспертизы, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на видео из зала суда.
"Судья не удовлетворил ходатайство защиты Тимошенко о получении записи для проведения экспертизы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
На опубликованном видео из зала суда Тимошенко заявила, что аудиозапись не предоставляется для экспертизы, потому что, это "помешает дальше фальсифицировать ее дело", и обвинила Высший антикоррупционный суд в поддержке действий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Ранее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Верховной рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Впоследствии НАБУ вызывало на допрос некоторых депутатов Рады и связанных с ними лиц.
