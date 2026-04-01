Суд отказал защите Тимошенко в получении аудиозаписей для экспертизы

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Суд на Украине отклонил ходатайство защиты лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о получении аудиозаписей Национального антикоррупционного бюро, на которых она обсуждает оплату голосования в парламенте, для проведения экспертизы, сообщил украинский телеканал "5 канал" со ссылкой на видео из зала суда.