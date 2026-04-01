Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 01.04.2026 (обновлено: 17:50 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/sud-2084296142.html
Мосгорсуд отказал рэперу Влади* в исключении из реестра иноагентов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035286318_0:0:2921:1644_1920x0_80_0_0_26829146043ea99dfe5b33eda9647419.jpg
https://ria.ru/20260327/inoagent-2083353399.html
https://ria.ru/20260327/minjust-2083352825.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035286318_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_0304a9a36abed918e64a73859069300f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мосгорсуд отказал рэперу Влади* в исключении из реестра иноагентов

Мосгорсуд отказал рэперу Влади и еще 7 иноагентам в исключении из реестра

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРэпер Влади*
Рэпер Влади* - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Рэпер Влади*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в удовлетворении восьми апелляционных жалоб на включение в реестр иностранных агентов, среди них рэпер Влади* (участник группы "Каста" Владислав Лешкевич*) и журналист Павел Каныгин*, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Московский городской суд… рассмотрел апелляционные жалобы… и отказал в их удовлетворении Лешкевичу* В.В., Фицнеру* В.Ю., Гариной* А.И., Секетаревой* Н.М., Имановой* Т.В. кызы, Шедову* Д.В., Комиссарову* С.А., Каныгину* П.В.", - сообщили в суде.
Марина Скорикова* - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Журналистку Скорикову* внесли в реестр иноагентов
Решениями Замоскворецкого суда им было отказано в удовлетворении административных исковых заявлений к Минюсту о признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из списка иностранных агентов.
Минюст РФ внес рэпера Влади в реестр иностранных агентов в январе 2024 года. Как отмечали в министерстве, Лешкевич* активно создавал и распространял материалы иноагентов, а также ложную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.
Каныгин* попал в реестр в апреле 2023 года. По данным Минюста, он распространял материалы, созданные иноагентами, иностранной нежелательной в РФ неправительственной организацией, а также высказывался против СВО.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Минюст включил обвинявшегося в хищениях Гинзбурга* в реестр иноагентов
27 марта, 17:24
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала