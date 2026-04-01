Мосгорсуд отказал рэперу Влади* в исключении из реестра иноагентов

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Мосгорсуд отказал в удовлетворении восьми апелляционных жалоб на включение в реестр иностранных агентов, среди них рэпер Влади* (участник группы "Каста" Владислав Лешкевич*) и журналист Павел Каныгин*, сообщили РИА Новости в инстанции.

Решениями Замоскворецкого суда им было отказано в удовлетворении административных исковых заявлений к Минюсту о признании незаконным и отмене распоряжения, исключении сведений из списка иностранных агентов.