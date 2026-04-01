Суд утвердил мировое соглашение между Джиганом и Самойловой

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы утвердил мировое соглашение, заключенное блогером Оксаной Самойловой и рэпером Денисом Устименко (Джиганом) в рамках спора о признании брачного договора недействительным, сообщил РИА Новости адвокат Самойловой Олег Тонаканян.

"Суд утвердил мировое соглашение, стороны пришли к договоренности", – сказал собеседник агентства.

Вопрос определения места жительства четверых детей бывшие супруги в рамках данного спора не обсуждали .

Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025 года после 13 лет совместной жизни.