Суд утвердил мировое соглашение между Джиганом и Самойловой
13:10 01.04.2026
Суд утвердил мировое соглашение между Джиганом и Самойловой
Москва, Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Сергей Жорин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган
Оксана Самойлова и рэп-исполнитель Джиган. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы утвердил мировое соглашение, заключенное блогером Оксаной Самойловой и рэпером Денисом Устименко (Джиганом) в рамках спора о признании брачного договора недействительным, сообщил РИА Новости адвокат Самойловой Олег Тонаканян.
"Суд утвердил мировое соглашение, стороны пришли к договоренности", – сказал собеседник агентства.
Как уточнил Тонаканян, стороны урегулировали имущественные вопросы лично. Согласно достигнутым договоренностям, рэпер обязался компенсировать Самойоловой часть стоимости дома. Две квартиры в Москве переходят Самойловой, одна квартира остается у Джигана .
Вопрос определения места жительства четверых детей бывшие супруги в рамках данного спора не обсуждали .
Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы рэпера, заявлял о намерении Джигана добиваться раздела совместно нажитого имущества в равных долях . По словам Жорина, брачный договор был подписан исполнителем, когда тот находился в "уязвимом состоянии", принимал лекарства и проходил лечение, что не позволяло ему в полной мере осознавать последствия.
Самойлова подала на развод с Джиганом в октябре 2025 года после 13 лет совместной жизни.
Адвокат Самойловой раскрыл детали брачного контракта с Джиганом
