Психолог рассказала, чем опасно игнорирование стресса - РИА Новости, 01.04.2026
04:26 01.04.2026 (обновлено: 12:23 01.04.2026)
Психолог рассказала, чем опасно игнорирование стресса
Психолог рассказала, чем опасно игнорирование стресса - РИА Новости, 01.04.2026
Психолог рассказала, чем опасно игнорирование стресса
Игнорирование стресса приводит к психическому истощению, которое зачастую проявляется в забывчивости и невозможности сконцентрировать внимание, сообщила РИА... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T04:26:00+03:00
2026-04-01T12:23:00+03:00
россия
общество, россия
Общество, Россия
Психолог рассказала, чем опасно игнорирование стресса

РИА Новости: игнорирование стресса приводит к психическому истощению

Прохожие. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Игнорирование стресса приводит к психическому истощению, которое зачастую проявляется в забывчивости и невозможности сконцентрировать внимание, сообщила РИА Новости медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг.
"Давайте вспомним теорию стресса физиолога Г. Селье, он назвал стресс "Общим адаптационным синдромом". Согласно Селье, мы проходим три стадии проживания стресса, и когнитивные нарушения (снижение памяти, внимания, скорости мышления) наступают на последней стадии, но предпосылки могут возникать на любом из этапов", - рассказала собеседница.
По ее словам, поводом для стресса может послужить как ситуация, так и тревожная для человека информация.
"Когда человек сталкивается со стрессом, надпочечники выбрасывают адреналин и кортизол, пульс учащается, давление подскакивает, чтобы физиологически обеспечить реакцию "Бей или беги". Природа наградила нас этим "автоматизмом", чтобы спасти нам жизнь, на случай опасности, угрозы, "если увидели притаившегося тигра". Тут не до размышлений, действовать необходимо быстро", - рассказала психолог.
Стадия вторая – резистентность, то есть привыкание.
"Уровень кортизола остается хронически высоким, но человек уже привыкает жить годами в постоянном состоянии "на взводе", изнашивает нервную систему и организм в целом. Вот тут могут запускаться "когнитивные сбои"! Мозг пытается экономить энергию, не расходовать ее на то, что не связано со стрессогенной ситуацией", - отметила Ланберг.
По ее словам, на этой стадии человек может заметить, что стал хуже запоминать мелочи. Как защитная реакция на постоянное чрезмерное эмоциональное возбуждение появляются апатия и цинизм. На этой стадии человек еще не обращается к врачу и психологу, он, по словам Ланберг, еще гордится своей выносливостью, хотя уже чувствует симптомы.
"Третья стадия – истощение или дистресс. Человек чувствует: я больше не могу, мне все равно, я ничего не помню, у меня нет сил на активное взаимодействие с миром. Так бывает, когда стрессовая ситуация длится слишком долго и не находит разрешения, или человек встречается с чередой последовательных стрессовых ситуаций", - рассказала психолог.
Она пояснила: в таких случаях запасы "адаптационной энергии" исчерпаны, и мозг включает механизм максимальной экономии энергии для поддержания исключительно жизненно важных функций.
