В СПЧ предложили не заключать под стражу онкобольных
В СПЧ предложили не заключать под стражу онкобольных - РИА Новости, 01.04.2026
В СПЧ предложили не заключать под стражу онкобольных
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что направит в Верховный суд России...
2026-04-01T03:48:00+03:00
2026-04-01T03:48:00+03:00
2026-04-01T03:49:00+03:00
общество, россия, ева меркачева
Общество, Россия, Ева Меркачева
В СПЧ предложили не заключать под стражу онкобольных
РИА Новости: в СПЧ предложили не заключать под стражу онкобольных
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что направит в Верховный суд России обращение с предложением не отправлять в СИЗО людей с онкологическими заболеваниями.
"Каждый такой случай (отправления онкобольных в СИЗО - ред.) - это трагедия. Я подам обращение в Верховный суд, потому что, что бы следствие ни хотело, все равно судья окончательное решение принимает - брать под стражу или не брать. По онкобольным я сейчас подготовила обращение, отправлю", - сказала Меркачева
По ее словам, когда онкобольной находится на свободе, он может самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которому он доверяет, поехать в другой город, а также выбрать врача и методику лечения: человек абсолютно свободен в том, как бороться за свою жизнь.
"И совсем другая история в СИЗО. Даже если бы там все это прекрасно функционировало, вывоз человека в онкодиспансер - это все равно целая история, поскольку конвой и так далее. Также он (онкобольной - ред.) не может выбрать, не может сказать: "отвезите меня не в этот онкодиспансер, а в другой, не к этому врачу, а к другому", - добавила член СПЧ.