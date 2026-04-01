03:48 01.04.2026 (обновлено: 03:49 01.04.2026)
В СПЧ предложили не заключать под стражу онкобольных
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что направит в Верховный суд России обращение с предложением не отправлять в СИЗО людей с онкологическими заболеваниями.
"Каждый такой случай (отправления онкобольных в СИЗО - ред.) - это трагедия. Я подам обращение в Верховный суд, потому что, что бы следствие ни хотело, все равно судья окончательное решение принимает - брать под стражу или не брать. По онкобольным я сейчас подготовила обращение, отправлю", - сказала Меркачева.
По ее словам, когда онкобольной находится на свободе, он может самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которому он доверяет, поехать в другой город, а также выбрать врача и методику лечения: человек абсолютно свободен в том, как бороться за свою жизнь.
"И совсем другая история в СИЗО. Даже если бы там все это прекрасно функционировало, вывоз человека в онкодиспансер - это все равно целая история, поскольку конвой и так далее. Также он (онкобольной - ред.) не может выбрать, не может сказать: "отвезите меня не в этот онкодиспансер, а в другой, не к этому врачу, а к другому", - добавила член СПЧ.
