Россиянам рассказали, из-за чего может исчезнуть трудовой стаж

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Стаж россиянина могут не учесть из‑за ошибок работодателя, например неполных страховых взносов или неверных данных о периодах работы, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"Чаще всего стаж может "потеряться" в результате ошибок работодателя, который мог перечислять страховые взносы не в полном объеме либо передавать недостоверные сведения о периодах официальной занятости работника (например, из-за ошибок записей в трудовой книжке)", - сказала Финогенова

Эксперт уточнила, что каждый гражданин может проверить свои данные о страховом стаже через сайт Социальный фонд РФ , портал "Госуслуги" ("Извещение о состоянии лицевого счета") или в ближайшем МФЦ.

Финогенова добавила, что наибольшее количество вопросов вызывает стаж до 2001 года, для подтверждения которого нужны архивные документы: копии трудовых договоров, приказы о приеме на работу, зарплатные ведомости. Эксперт предупредила, что в "переходные" периоды 2002-2005 годы и 2017-2018 годы также могли быть сбои информационных систем и ошибки работодателей.