Россиянам рассказали, из-за чего может исчезнуть трудовой стаж
Стаж россиянина могут не учесть из‑за ошибок работодателя, например неполных страховых взносов или неверных данных о периодах работы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2026
https://ria.ru/20260329/pensiya-2083433868.html
https://ria.ru/20260327/pensiya-2083186414.html
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Стаж россиянина могут не учесть из‑за ошибок работодателя, например неполных страховых взносов или неверных данных о периодах работы, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Чаще всего стаж может "потеряться" в результате ошибок работодателя, который мог перечислять страховые взносы не в полном объеме либо передавать недостоверные сведения о периодах официальной занятости работника (например, из-за ошибок записей в трудовой книжке)", - сказала Финогенова
Эксперт уточнила, что каждый гражданин может проверить свои данные о страховом стаже через сайт Социальный фонд РФ
, портал "Госуслуги" ("Извещение о состоянии лицевого счета") или в ближайшем МФЦ.
Финогенова добавила, что наибольшее количество вопросов вызывает стаж до 2001 года, для подтверждения которого нужны архивные документы: копии трудовых договоров, приказы о приеме на работу, зарплатные ведомости. Эксперт предупредила, что в "переходные" периоды 2002-2005 годы и 2017-2018 годы также могли быть сбои информационных систем и ошибки работодателей.
"Если будет обнаружено, что на лицевом счете данные отражены некорректно, следует обратиться с заявлением в СФР, документально предоставить доказательства своей трудовой деятельности. А если компания-работодатель до сих пор функционирует -обратиться к ней с просьбой внести изменения в трудовую книжку", - заключила эксперт.