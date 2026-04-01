Россиянам рассказали, из-за чего может исчезнуть трудовой стаж - РИА Новости, 01.04.2026
03:21 01.04.2026
Россиянам рассказали, из-за чего может исчезнуть трудовой стаж
Россиянам рассказали, из-за чего может исчезнуть трудовой стаж - РИА Новости, 01.04.2026
Россиянам рассказали, из-за чего может исчезнуть трудовой стаж
Стаж россиянина могут не учесть из‑за ошибок работодателя, например неполных страховых взносов или неверных данных о периодах работы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T03:21:00+03:00
2026-04-01T03:21:00+03:00
россия
юлия финогенова
рэу имени г. в. плеханова
россия
россия, юлия финогенова, рэу имени г. в. плеханова
Россия, Юлия Финогенова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам рассказали, из-за чего может исчезнуть трудовой стаж

РИА Новости: трудовой стаж может исчезнуть из-за ошибок работодателя

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Стаж россиянина могут не учесть из‑за ошибок работодателя, например неполных страховых взносов или неверных данных о периодах работы, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Чаще всего стаж может "потеряться" в результате ошибок работодателя, который мог перечислять страховые взносы не в полном объеме либо передавать недостоверные сведения о периодах официальной занятости работника (например, из-за ошибок записей в трудовой книжке)", - сказала Финогенова.
Эксперт уточнила, что каждый гражданин может проверить свои данные о страховом стаже через сайт Социальный фонд РФ, портал "Госуслуги" ("Извещение о состоянии лицевого счета") или в ближайшем МФЦ.
Финогенова добавила, что наибольшее количество вопросов вызывает стаж до 2001 года, для подтверждения которого нужны архивные документы: копии трудовых договоров, приказы о приеме на работу, зарплатные ведомости. Эксперт предупредила, что в "переходные" периоды 2002-2005 годы и 2017-2018 годы также могли быть сбои информационных систем и ошибки работодателей.
"Если будет обнаружено, что на лицевом счете данные отражены некорректно, следует обратиться с заявлением в СФР, документально предоставить доказательства своей трудовой деятельности. А если компания-работодатель до сих пор функционирует -обратиться к ней с просьбой внести изменения в трудовую книжку", - заключила эксперт.​
РоссияЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
