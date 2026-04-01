США начали войну против Ирана из-за манипуляций Израиля, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем письме американском народу заявил, что США начали военные действия против Ирана из-за манипуляций Израиля, и теперь Тель-Авив будет сражаться с Тегераном "до последнего американского солдата".

"Не правда ли и то, что США ввязались в эти военные действия в качестве посредника Израиля , находясь под влиянием этого режима и его манипуляциями... Разве не очевидно, что Израиль теперь намерен сражаться с Ираном до последнего американского солдата и последнего доллара американских налогоплательщиков?" - написал Пезешкиан , его письмо цитирует пресс-служба иранского президента.

По его словам, удары США по жизненно важной инфраструктуре Ирана, в том числе по энергетическим и промышленным объектам, направлены против народа Ирана.

"Помимо того, что такие действия являются военным преступлением, они влекут за собой последствия, которые выходят далеко за пределы границ Ирана… Это не демонстрация силы, это признак стратегического замешательства и неспособности достичь сбалансированного решения", - считает Пезешкиан.