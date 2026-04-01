Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 01.04.2026
https://ria.ru/20260401/ssha-2084662731.html
США начали войну против Ирана из-за манипуляций Израиля, заявил Пезешкиан
США начали войну против Ирана из-за манипуляций Израиля, заявил Пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975891229_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_0033dbd6d7a2e3d08aa10ebced2cdac5.jpg
https://ria.ru/20260401/ssha-2084641803.html
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975891229_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_4abfbe1356b0479f85e05db31330bc96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : Iranian Presidency OfficeПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Фото : Iranian Presidency Office
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем письме американском народу заявил, что США начали военные действия против Ирана из-за манипуляций Израиля, и теперь Тель-Авив будет сражаться с Тегераном "до последнего американского солдата".
"Не правда ли и то, что США ввязались в эти военные действия в качестве посредника Израиля, находясь под влиянием этого режима и его манипуляциями... Разве не очевидно, что Израиль теперь намерен сражаться с Ираном до последнего американского солдата и последнего доллара американских налогоплательщиков?" - написал Пезешкиан, его письмо цитирует пресс-служба иранского президента.
По его словам, удары США по жизненно важной инфраструктуре Ирана, в том числе по энергетическим и промышленным объектам, направлены против народа Ирана.
"Помимо того, что такие действия являются военным преступлением, они влекут за собой последствия, которые выходят далеко за пределы границ Ирана… Это не демонстрация силы, это признак стратегического замешательства и неспособности достичь сбалансированного решения", - считает Пезешкиан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала