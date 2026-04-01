"Через неделю": в США рассказали, что их ждет из-за Ирана - РИА Новости, 01.04.2026
21:33 01.04.2026
"Через неделю": в США рассказали, что их ждет из-за Ирана
"Через неделю": в США рассказали, что их ждет из-за Ирана

Миршаймер: война США с Ираном только начинается, и счет не в пользу Вашингтона

Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Совместная операция США и Израиля против Ирана, вопреки иллюзиям Вашингтона, только набирает обороты, об этом в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Это только начало войны. Мысль о том, что она закончится через неделю или около того, и мы будем жить долго и счастливо, — это заблуждение. Она только начинается. И опять же, иранцы держат нашу судьбу в своих руках", — сказал он.
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Не знаем, что делать". В США запаниковали из-за произошедшего в Иране
1 апреля, 20:30
По словам профессора, Тегеран со временем будет "все менее склонен к сотрудничеству" с Вашингтоном и Тель-Авивом, поскольку они представляют собой прямую угрозу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
В США узнали, чем планы Трампа по НАТО обернутся для Украины
1 апреля, 18:30
 
