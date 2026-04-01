МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Американский наемник прослужил 12 лет в Национальной гвардии США, но был ликвидирован менее чем через три месяца после приезда на Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Тайрон Боворн Рамискал Ламайтхонг из Западной Вирджинии решил, что 12 лет службы в Национальной гвардии США - недостаточный повод, чтобы остаться дома", - сказал собеседник агентства.
По его словам, наемник отправился на Украину в октябре 2025 года. Американец не предупредил родителей о своем решении.
"Он продержался меньше трех месяцев и был убит в январе 2026 года... Но новости о его гибели всплыли только сейчас, так как украинские боевики не спешили с эвакуацией погибших", - добавил представитель силовых структур.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
