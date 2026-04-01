NYT: США ведут переговоры с Данией о доступе к трем базам в Гренландии

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. США ведут переговоры с Данией о доступе к трем дополнительным базам в Гренландии, включая две, которые сами ранее покинули, сообщает США ведут переговоры с Данией о доступе к трем дополнительным базам в Гренландии, включая две, которые сами ранее покинули, сообщает New York Times со ссылкой на генерала Пентагона Грегори Гийо.

"По словам одного из высокопоставленных генералов Пентагона Грегори Гийо, США ведут переговоры с Гренландией о предоставлении доступа к трем дополнительным базам в Гренландии, включая две, которые ранее сами покинули, это будет первым расширением присутствия США в регионе за десятилетия", - пишет издание.

Отмечается, что речь идет о местах, которые были американскими базами во времена Второй мировой и холодной войны, но были возвращены властям Дании и Гренландии, когда США покинули их - Нарсарсуак в 1950-х и Кангрелуссуак в 1990-х. Чиновники Пентагона не стали уточнять, сколько военных могут отправить на остров, хотя генерал Гийо и пояснил, что военным нужны базы для солдат спецопераций и "морских сил".

Издание добавляет, что большая часть военной инфраструктуры там была демонтирована, хотя на обоих объектах и есть небольшие действующие аэропорты. В Нарсарсуаке, по словам пресс-секретаря Северного командования США Терезы Мидоус, есть глубоководный порт, а в Кангерлуссуаке - длинная взлетно-посадочная полоса, способная принимать крупные самолеты.

Эксперты, как отмечается в статье, считают, что Дания мало что может сделать, чтобы помешать этим планам США.

Госдеп , министерство иностранных дел Дании и аппарат премьер-министра Гренландии отказались прокомментировать изданию эту информацию.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.