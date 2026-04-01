США видят возможность провести переговоры с Россией и Украиной, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. США сообщили союзникам, что считают возможным проведение переговоров с РФ и Украиной, несмотря на переключение внимания Вашингтона на события на Ближнем Востоке, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник, знакомый с обсуждениями.
Как отмечается в публикации агентства, власти США признают, что позиции сторон украинского конфликта "по-прежнему остаются далеки друг от друга". При этом Киев, по оценке Блумберга, на фоне конфликта на Ближнем Востоке сталкивается с риском замедления поставок американских вооружений, включая ракеты ПВО, которые закупают для Украины европейские союзники.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.