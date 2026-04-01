11:04 01.04.2026
США отрицают причастность к удару по спортзалу и жилому району в Иране
Центральное командование (CENTCOM) ВС США отрицает, что американские силы 28 февраля нанесли удар по спортивному залу и жилому району в иранском городе Ламард. РИА Новости, 01.04.2026
ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Центральное командование (CENTCOM) ВС США отрицает, что американские силы 28 февраля нанесли удар по спортивному залу и жилому району в иранском городе Ламард.
"После проверки этих сообщений Центральное командование США подтвердило, что данные обвинения не соответствуют действительности", — говорится в обнародованном заявлении CENTCOM.
В конце марта газета New York Times со ссылкой на военных экспертов и анализ видеозаписей с места удара сообщала, что США в начале операции против Ирана впервые применили новую баллистическую ракету малой дальности (PrSM). По данным издания, 28 февраля она поразила спортивный зал и школу в городе Ламард на юге Ирана.
Позднее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о гибели в спортзале 20 человек. Газета утверждала, что журналисты верифицировали видео двух ударов и кадры последствий атаки, а характер взрывов и разрушений, по оценке экспертов, соответствовал применению ракеты PrSM, которая подрывается над целью и разбрасывает вольфрамовые поражающие элементы.
