В США снизилось число задержаний россиян миграционной службой

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Число задержаний россиян миграционной службой США в 2024 финансовом году снизилось более чем на треть по сравнению с двумя предыдущими годами, свидетельствуют последние полные правительственные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Финансовый год в США длится с 1 октября по 30 сентября. Как следует из изученных агентством материалов, в 2022 и 2023 финансовых годах общее число задержаний граждан России превышало 500 в год, тогда как в 2024 финансовом году этот показатель снизился до 322.

Согласно данным за первый квартал 2025 финансового года, миграционная служба США провела 57 задержаний выходцев из России.