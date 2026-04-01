Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 01.04.2026 (обновлено: 11:31 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/ssha-2084149066.html
Американские солдаты забросали взрывпакетами немецких автомобилистов
На одной из дорог на юге Германии американские военнослужащие забросали автомобилистов запрещенной в стране пиротехникой, сообщила полиция баварского города... РИА Новости, 01.04.2026
в мире
германия
сша
бавария
тино крупалла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084212374_0:203:3070:1931_1920x0_80_0_0_c27e7333e4a28e157ba04c16063b7efd.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084212374_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0a605cca2b9b6c0bc14fb074e8b430d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Американские солдаты забросали взрывпакетами немецких автомобилистов

© REUTERS / Christian MangСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© REUTERS / Christian Mang
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. На одной из дорог на юге Германии американские военнослужащие забросали автомобилистов запрещенной в стране пиротехникой, сообщила полиция баварского города Кемнат.
Инцидент произошел еще 30 марта, около 21:00 по местному времени. По словам позвонившего в полицию очевидца, молодые мужчины, ехавшие на внедорожнике по федеральной дороге B22, начали бросать в другие машины взрывпакеты — в общей сложности два-три десятка.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
При этом внедорожник шел по дороге с превышением скорости, полицейские смогли остановить его лишь спустя 30 километров, возле города Графенвёр. При проверке документов выяснилось, что в автомобиле находятся трое военнослужащих дислоцированной в Баварии американской армии в возрасте от 20 до 21 года.
В машине нашли много запрещенных в Германии фейерверков и взрывпакетов и значительный объем жидкостей для электронных сигарет, по всей видимости ввезенных из Чехии.
Задержанных еще на месте передали военной полиции США. Полицейская инспекция Кемната расследует инцидент и контактирует с таможенниками по поводу изъятых жидкостей.
Сейчас в Германии находятся примерно 38 тысяч американских военных. На прошлой неделе сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла призвал вывести их из страны. По его словам, Германия больше не должна позволять втягивать себя в международные конфликты.
Cержант Аарон Кокс - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала