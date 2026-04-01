Американские солдаты забросали взрывпакетами немецких автомобилистов

БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. На одной из дорог на юге Германии американские военнослужащие забросали автомобилистов запрещенной в стране пиротехникой, сообщила полиция баварского города Кемнат.

Инцидент произошел еще 30 марта, около 21:00 по местному времени. По словам позвонившего в полицию очевидца, молодые мужчины, ехавшие на внедорожнике по федеральной дороге B22, начали бросать в другие машины взрывпакеты — в общей сложности два-три десятка.