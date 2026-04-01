Американские солдаты забросали взрывпакетами немецких автомобилистов
На одной из дорог на юге Германии американские военнослужащие забросали автомобилистов запрещенной в стране пиротехникой, сообщила полиция баварского города... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T11:31:00+03:00
БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. На одной из дорог на юге Германии американские военнослужащие забросали автомобилистов запрещенной в стране пиротехникой, сообщила полиция баварского города Кемнат.
Инцидент произошел еще 30 марта, около 21:00 по местному времени. По словам позвонившего в полицию очевидца, молодые мужчины, ехавшие на внедорожнике по федеральной дороге B22, начали бросать в другие машины взрывпакеты — в общей сложности два-три десятка.
При этом внедорожник шел по дороге с превышением скорости, полицейские смогли остановить его лишь спустя 30 километров, возле города Графенвёр. При проверке документов выяснилось, что в автомобиле находятся трое военнослужащих дислоцированной в Баварии
американской армии в возрасте от 20 до 21 года.
В машине нашли много запрещенных в Германии
фейерверков и взрывпакетов и значительный объем жидкостей для электронных сигарет, по всей видимости ввезенных из Чехии
.
Задержанных еще на месте передали военной полиции США. Полицейская инспекция Кемната расследует инцидент и контактирует с таможенниками по поводу изъятых жидкостей.
Сейчас в Германии находятся примерно 38 тысяч американских военных. На прошлой неделе сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла
призвал вывести их из страны. По его словам, Германия больше не должна позволять втягивать себя в международные конфликты.