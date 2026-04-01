В США оценили сделку по Аляске с Россией

ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Соглашение между Россией и США о продаже Аляски в 1867 году служит примером того, что две страны могут решать все вопросы мирным путем, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.

"Да, это пример того, что мы можем решать все вопросы и проблемы экономическим и дипломатическим путем, а не воевать друг с другом", - сказал Леман.

Россия и США заключили 30 марта 1867 года соглашение в Вашингтоне , согласно которому Аляска была продана Америке за 7,2 миллиона долларов золотом.

Леман выразил уверенность, что переговоры, состоявшиеся между двумя странами 159 лет назад, могут показать современным политикам, как достигать взаимовыгодных решений.