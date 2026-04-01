Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 01.04.2026 (обновлено: 12:08 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/ssha--2084181919.html
В США оценили сделку по Аляске с Россией
в мире
аляска
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035445388_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_ef459ab9f18e08c3d9e1531b79eb92d6.jpg
https://ria.ru/20260331/ssha-2083849070.html
аляска
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035445388_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_bba030ae69beb47e1a9ac1d3f4dcd8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Леман: продажа Аляски показала, что Россия и США могут мирно решать вопросы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВид на Международный аэропорт Анкоридж
Вид на Международный аэропорт Анкоридж - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Вид на Международный аэропорт Анкоридж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Соглашение между Россией и США о продаже Аляски в 1867 году служит примером того, что две страны могут решать все вопросы мирным путем, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман.
"Да, это пример того, что мы можем решать все вопросы и проблемы экономическим и дипломатическим путем, а не воевать друг с другом", - сказал Леман.
Россия и США заключили 30 марта 1867 года соглашение в Вашингтоне, согласно которому Аляска была продана Америке за 7,2 миллиона долларов золотом.
Леман выразил уверенность, что переговоры, состоявшиеся между двумя странами 159 лет назад, могут показать современным политикам, как достигать взаимовыгодных решений.
"Я бы сказал, что это относится к вызовам, с которыми мы сейчас сталкиваемся на Украине и в Иране. Возможно, если бы у нас было достаточно времени для обсуждения, мы также могли бы устранить и ряд других проблем в мире, которые лучше решать с помощью дипломатии переговоров, а не войной и насилием", - добавил Леман.
В миреАляскаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала