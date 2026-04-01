Спикер Заксобрания Владимирской области Хохлова встретилась с ветераном СВО

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова провела рабочую встречу с ветераном специальной военной операции (СВО), участником областной кадровой программы "Герои-33" Виталием Рунушкиным, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Главной темой обсуждения стали итоги стажировки и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Программа "Герои-33" помогает вернувшимся с фронта бойцам получить новые знания и реализовать себя в гражданских профессиях. Рунушкин стажировку проходит в областном парламенте, где знакомится с процессом нормотворчества, участвует в заседаниях комитетов и сессиях Законодательного собрания.

"Виталий — человек с большой волонтерской школой. До того, как отправиться защищать интересы Родины в зону спецоперации, он возглавлял волонтерский центр "Рокот-центр 33", занимался отправкой гуманитарных грузов на передовую, обучал добровольцев тактической медицине и работе с беспилотниками", — приводит пресс-служба слова Хохловой.

Она добавила, что участники СВО службой доказали любовь и преданность Отечеству. Им предоставят все возможности для трудоустройства и развития.

В ходе беседы обсуждались проекты, которые ветеран СВО предлагает реализовать во Владимирской области. Одна из ключевых инициатив касается развития системы детского летнего отдыха. Рунушкин прорабатывает проект по увеличению количества детей, которые смогут участвовать в патриотических, туристических и добровольческих сменах.

Сейчас ветеран совмещает стажировку с учебой в магистратуре Владимирского филиала Президентской академии и продолжает заниматься патриотическим воспитанием молодежи, рассказывая о жизни военнослужащих, ведении быта и исполнении боевых задач.

"Общаясь с участниками спецоперации, каждый раз убеждаюсь, как для них важна социализация в мирной жизни. Они настоящие патриоты и заслуживают того, чтобы им помогли. Такая программа, как "Герои-33", является отличным инструментом для этого", — высказал мнение Рунушкин.