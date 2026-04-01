Хакеры отключили украинскую соцсеть спустя день после начала ее работы
Новая социальная сеть YEDNA, созданная украинскими разработчиками, была отключена и заблокирована спустя день после начала ее работы в результате хакерской... РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T06:13:00+03:00
РИА Новости: хакеры отключили соцсеть YEDNA спустя день после начала ее работы
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новая социальная сеть YEDNA, созданная украинскими разработчиками, была отключена и заблокирована спустя день после начала ее работы в результате хакерской атаки, сообщили РИА Новости российские хакеры PalachPro и Noname057(16).
"После уведенного анонса и запуска новой "независимой" украинской социальной сети нами была проведена успешная попытка кибератаки. В результате DDoS-атаки нами была уничтожена API
данной социальной сети. Все наши действия направлены лишь для того, чтобы продемонстрировать отсутствие опыта и должных навыков киберзащиты у противника", — сказали хакеры.
Он добавили, что атаки на новую украинскую социальную сеть продолжатся в течение нескольких дней с конечной целью уничтожить новый украинский продукт.
В воскресенье, 29 марта, украинские разработчики представили новую социальную сеть YEDNA, которую обозначили как негосударственную и независимую социальную сеть, сравнимую с "городской площадью" для публичных постов украинцев. Как отметили сами разработчики, вход в социальную сеть происходит только через украинский электронный сервис государственных услуг "Дия", разработанный министерством цифровой трансформации Украины
. Данное решение, как указали разработчики, было обосновано тем, чтобы ограничить доступ к социальной сети ботам и россиянам.