02:47 01.04.2026 (обновлено: 06:13 01.04.2026)
Хакеры отключили украинскую соцсеть спустя день после начала ее работы
Новая социальная сеть YEDNA, созданная украинскими разработчиками, была отключена и заблокирована спустя день после начала ее работы в результате хакерской... РИА Новости, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новая социальная сеть YEDNA, созданная украинскими разработчиками, была отключена и заблокирована спустя день после начала ее работы в результате хакерской атаки, сообщили РИА Новости российские хакеры PalachPro и Noname057(16).
"После уведенного анонса и запуска новой "независимой" украинской социальной сети нами была проведена успешная попытка кибератаки. В результате DDoS-атаки нами была уничтожена API данной социальной сети. Все наши действия направлены лишь для того, чтобы продемонстрировать отсутствие опыта и должных навыков киберзащиты у противника", — сказали хакеры.
Он добавили, что атаки на новую украинскую социальную сеть продолжатся в течение нескольких дней с конечной целью уничтожить новый украинский продукт.
В воскресенье, 29 марта, украинские разработчики представили новую социальную сеть YEDNA, которую обозначили как негосударственную и независимую социальную сеть, сравнимую с "городской площадью" для публичных постов украинцев. Как отметили сами разработчики, вход в социальную сеть происходит только через украинский электронный сервис государственных услуг "Дия", разработанный министерством цифровой трансформации Украины. Данное решение, как указали разработчики, было обосновано тем, чтобы ограничить доступ к социальной сети ботам и россиянам.
