Эксперт рассказала, можно ли уволить за сон на рабочем месте

ВЛАДИВОСТОК, 1 апр - РИА Новости. Уволить сотрудника, уснувшего на рабочем месте, можно только если запрет на сон установлен в локальном акте компании и он неоднократно совершил этот проступок без уважительной причины, сообщила РИА Новости руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

"Нечасто, но случается в компаниях клиентов ситуация, когда сотрудник уснул на работе, то есть совершил дисциплинарный проступок, и, согласно статьи 192 ТК РФ , работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание", - сказала Котлярова.

По ее словам, в такой ситуации работодатель должен разобраться в обстоятельствах проступка: времени, причине и выяснить, нанесен ли компании ущерб действиями сотрудника.

"Если это произошло в обеденный перерыв - согласно статьи 107 ТК РФ, это не рабочее время, а время отдыха, которое работник может использовать по своему усмотрению, в том числе для сна в комнате отдыха", - отметила собеседница.

Котлярова рассказала, что причиной сна могла стать работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Здесь уже работодателю необходимо помнить, что сотрудников нельзя систематически привлекать к сверхурочной работе. Но если сотрудник спит прямо на рабочем месте, куда приходят клиенты, это влияет на имидж компании.

"Поскольку закон не предусматривает прямого запрета на сон на рабочем месте, запрет можно установить в Правилах внутреннего трудового распорядка или ином локальном акте, с которым нужно ознакомить сотрудника при приеме на работу под подпись. Неисполнение данного запрета сотрудником позволит привлечь его к дисциплинарной ответственности за нарушение трудового распорядка. Возможно увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин", - рассказала собеседница.