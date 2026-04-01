В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак - РИА Новости, 01.04.2026
17:06 01.04.2026
В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак
В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак - РИА Новости, 01.04.2026
В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак
Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили расширить перечень потенциально опасных пород РИА Новости, 01.04.2026
2026-04-01T17:06:00+03:00
2026-04-01T17:06:00+03:00
общество
россия
госдума рф
собаки
общество, россия, госдума рф, собаки
Общество, Россия, Госдума РФ, Собаки
В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак

РИА Новости: в ГД предложили расширить перечень потенциально опасных пород собак

© Fotolia / TMakotraАгрессивный ротвейлер
Агрессивный ротвейлер. Архивное фото
© Fotolia / TMakotra
Агрессивный ротвейлер. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили расширить перечень потенциально опасных пород собак, включив туда ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, доберманов и бультерьеров.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По словам депутатов, в настоящее время перечень потенциально опасных пород собак, утверждённый постановлением правительства РФ, предусматривает обязательный выгул таких собак в наморднике и на поводке в общественных местах.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность… расширения перечня потенциально опасных собак, утверждённого постановлением № 974, за счёт включения ротвейлеров, среднеазиатских овчарок (алабаев), немецких овчарок, доберманов и бультерьеров", - сказано в обращении.
Парламентарии также предложили провести экспертную оценку с участием кинологических организаций, ветеринаров и представителей правоохранительных органов с целью анализа статистики нападений и поведенческих особенностей отдельных пород.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить уровень безопасности детей в общественных местах и снизить риск причинения вреда гражданам.
"В правоприменительной практике регулярно фиксируются случаи причинения вреда здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, с участием собак крупных пород", - отмечается в обращении.
По словам депутатов, несмотря на то, что большинство владельцев ответственно подходят к содержанию животных, отсутствие единых дополнительных требований к выгулу собак таких пород создаёт риски для общественной безопасности, особенно в местах массового пребывания детей.
Перечень из 12 потенциально опасных пород собак утвердили в 2019 году. В нем числятся акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака.
ОбществоРоссияГосдума РФСобаки
 
 
