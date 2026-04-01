В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных пород собак

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Амир Хамитов, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили расширить перечень потенциально опасных пород собак, включив туда ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, доберманов и бультерьеров.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, в настоящее время перечень потенциально опасных пород собак, утверждённый постановлением правительства РФ , предусматривает обязательный выгул таких собак в наморднике и на поводке в общественных местах.

« "Представляется целесообразным рассмотреть возможность… расширения перечня потенциально опасных собак, утверждённого постановлением № 974, за счёт включения ротвейлеров, среднеазиатских овчарок (алабаев), немецких овчарок, доберманов и бультерьеров", - сказано в обращении.

Парламентарии также предложили провести экспертную оценку с участием кинологических организаций, ветеринаров и представителей правоохранительных органов с целью анализа статистики нападений и поведенческих особенностей отдельных пород.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить уровень безопасности детей в общественных местах и снизить риск причинения вреда гражданам.

« "В правоприменительной практике регулярно фиксируются случаи причинения вреда здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, с участием собак крупных пород", - отмечается в обращении.

По словам депутатов, несмотря на то, что большинство владельцев ответственно подходят к содержанию животных, отсутствие единых дополнительных требований к выгулу собак таких пород создаёт риски для общественной безопасности, особенно в местах массового пребывания детей.