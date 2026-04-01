Рейтинг@Mail.ru
В Индии умер слон после участия в "розовой фотосессии" россиянки
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 01.04.2026 (обновлено: 19:13 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/slon-2084262156.html
В Индии умер слон после участия в "розовой фотосессии" россиянки
Российский фотограф оказалась в центре скандала в Индии. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными. Все из-за безобидной на первый взгляд фотосессии.
2026-04-01T18:04:00+03:00
2026-04-01T19:13:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084268777_0:117:1776:1116_1920x0_80_0_0_5c37daf8f127c36e8995cf05ddf94682.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/04/01/2084268777_69:0:1776:1280_1920x0_80_0_0_931a41c6bf0eab247eff115a57bd6a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

В Индии умер слон после участия в "розовой фотосессии" россиянки

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомРозовый слон
Розовый слон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский фотограф оказалась в центре скандала в Индии. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными. Все из-за безобидной на первый взгляд фотосессии.
Из-за чего поднялась волна ненависти?

Скандал на "розовой фотосессии"

Инцидент, как сообщает телеграм-канал SHOT, произошел в индийском Джайпуре, городе, который называют розовым из-за оттенка камня, использованного в местной архитектуре. Фотограф из России задумала необычную концептуальную съемку: в кадре должен был быть слон, да не простой, а розовый. А на нем должна была сидеть натурщица — причем в такой же цветовой гамме.
Фотограф вместе с индийской моделью выкрасила животное в розовый цвет. По словам девушки, для задумки использовался натуральный краситель, безопасный для животного. Но местные жители возмутились. Они обвинили девушку в жестоком обращении, заявив, что нельзя использовать животных ради "эстетики" в соцсетях. Фото, кстати, стали вирусными.
В соцсетях началась дискуссия — допустимо ли так мучить животных ради своих концептуальных прихотей и ярких кадров. "Можно было бы просто покрасить в фотошопе!", "Вандализм! За такое надо в тюрьму!" — писали комментаторы.
Сама фотограф заявила, что принципиально не использует цифровую обработку в своих работах. Проект, по ее словам, она месяцами согласовывала с владельцем слонихи. Фотограф также рассказала, что много раз приходила на слоновьи фермы, надеясь найти тех, кто готов с ней поучаствовать в необычной фотосессии.
© Depositphotos.com / izanbarСлон ест плоды марулы в Национальном парке Крюгера в ЮАР
Слон ест плоды марулы в Национальном парке Крюгера в ЮАР - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© Depositphotos.com / izanbar
Слон ест плоды марулы в Национальном парке Крюгера в ЮАР
В итоге фотосессия прошла в заброшенном храме бога Ганеши. По словам девушки, она покрасила слона "органической краской местного производства, такой же, какую местные используют на фестивалях Холи".
Однако после публикации стало известно, что слон, участвовавший в скандальной фотосессии, умер. По сообщениям индийской прессы, животному было 70 лет, и оно скончалось от естественной старости. Но защитников животных было не остановить.

Зоозащитники где-то просчитались?

Ранее был еще один инцидент, в котором зоозащитники потребовали защитить слонов от русских женщин. Так, супермодель Алеся Кафельникова, которую Forbes включил в список самых перспективных россиян до 30 лет, оказалась в центре скандала из-за откровенной съемки с животным. На снимке, опубликованном в ее соцсети, 22-летняя манекенщица сидит верхом на слоне без одежды и нижнего белья.
Позже Кафельникова удалила снимок и опубликовала пост с извинениями.
Более того, в Индии широко распространена практика "конкурса красоты для слонов". Фестиваль слонов в Джайпуре, столице Раджастана, проходит каждый год в день полнолуния — обычно в феврале или марте.
© iStock.com / Elen MarlenВыступление артистов в национальных костюмах со слонами в Коломбо, Шри-Ланка
Выступление артистов в национальных костюмах со слонами в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© iStock.com / Elen Marlen
Выступление артистов в национальных костюмах со слонами в Коломбо, Шри-Ланка
В этот день слонов тщательно моют, украшают яркими одеждами и раскрашивают. Владельцы стараются не просто так — на фестивале проводят конкурс на самого нарядного слона и его наездника. Кто-то делает ставку на дорогие наряды, а кто-то — на необычную роспись.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала