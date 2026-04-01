В Индии умер слон после участия в "розовой фотосессии" россиянки

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российский фотограф оказалась в центре скандала в Индии. Ее обвиняют в жестоком обращении с животными. Все из-за безобидной на первый взгляд фотосессии.

Из-за чего поднялась волна ненависти?

Скандал на "розовой фотосессии"

Инцидент, как сообщает телеграм-канал SHOT, произошел в индийском Джайпуре, городе, который называют розовым из-за оттенка камня, использованного в местной архитектуре. Фотограф из России задумала необычную концептуальную съемку: в кадре должен был быть слон, да не простой, а розовый. А на нем должна была сидеть натурщица — причем в такой же цветовой гамме.

Фотограф вместе с индийской моделью выкрасила животное в розовый цвет. По словам девушки, для задумки использовался натуральный краситель, безопасный для животного. Но местные жители возмутились. Они обвинили девушку в жестоком обращении, заявив, что нельзя использовать животных ради "эстетики" в соцсетях. Фото, кстати, стали вирусными

В соцсетях началась дискуссия — допустимо ли так мучить животных ради своих концептуальных прихотей и ярких кадров. "Можно было бы просто покрасить в фотошопе!", "Вандализм! За такое надо в тюрьму!" — писали комментаторы.

Сама фотограф заявила, что принципиально не использует цифровую обработку в своих работах. Проект, по ее словам, она месяцами согласовывала с владельцем слонихи. Фотограф также рассказала , что много раз приходила на слоновьи фермы, надеясь найти тех, кто готов с ней поучаствовать в необычной фотосессии.

В итоге фотосессия прошла в заброшенном храме бога Ганеши. По словам девушки, она покрасила слона "органической краской местного производства, такой же, какую местные используют на фестивалях Холи".

Однако после публикации стало известно, что слон, участвовавший в скандальной фотосессии, умер. По сообщениям индийской прессы, животному было 70 лет, и оно скончалось от естественной старости. Но защитников животных было не остановить.

Зоозащитники где-то просчитались?

Ранее был еще один инцидент , в котором зоозащитники потребовали защитить слонов от русских женщин. Так, супермодель Алеся Кафельникова, которую Forbes включил в список самых перспективных россиян до 30 лет, оказалась в центре скандала из-за откровенной съемки с животным. На снимке, опубликованном в ее соцсети, 22-летняя манекенщица сидит верхом на слоне без одежды и нижнего белья.

Позже Кафельникова удалила снимок и опубликовала пост с извинениями.

Более того, в Индии широко распространена практика "конкурса красоты для слонов". Фестиваль слонов в Джайпуре, столице Раджастана, проходит каждый год в день полнолуния — обычно в феврале или марте.

© iStock.com / Elen Marlen Выступление артистов в национальных костюмах со слонами в Коломбо, Шри-Ланка