СК завел более 4,7 тысячи уголовных дел из-за атак ВСУ

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Следователи завели более 4,7 тысячи уголовных дел из-за атак ВСУ на 51 регион России, расположенный вне зоны спецоперации, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"С начала специальной военной операции возбуждено 4746 дел по фактам украинских обстрелов артиллерийским и ракетным вооружением, атак с применением беспилотных летательных аппаратов на территории 51 субъекта Российской Федерации, расположенных вне границ СВО, а также вторжения в августе 2024 года на территорию России. В результате этих преступлений 1249 мирных жителей погибли, более 5,7 тысячи получили ранения", - сказал он.
"Те, кто там принимают решения, не могут не понимать, что по сути являются соучастниками преступлений, которые киевский режим совершает против российских граждан. Это не только агрессия против жителей Донбасса, но также и многочисленные атаки гражданских объектов в приграничных регионах", - сказал глава СК РФ.
