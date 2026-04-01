Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов - РИА Новости, 01.04.2026
02:49 01.04.2026
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов - РИА Новости, 01.04.2026
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов
Россияне могут отказаться от платной подписки на любой онлайн-сервис, отвязав банковскую карту от личного кабинета, рассказал РИА Новости юрист, руководитель... РИА Новости, 01.04.2026
александр хаминский
общество, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов

РИА Новости: для отказа от платных сервисов следует отвязать банковскую карту

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне могут отказаться от платной подписки на любой онлайн-сервис, отвязав банковскую карту от личного кабинета, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Закон о запрете списания денег за онлайн-подписки с отвязанных карт вступил в силу с 1 марта. Закон обязывает компании возвращать деньги, списанные без предупреждения.
Хаминский отметил, что в первоначальной редакции законопроект обязывал интернет-сервисы заранее уведомлять пользователей об автоматическом продлении подписки, но в ходе рассмотрения законодатель отказался от этой нормы, поэтому граждане посчитали, что онлайн-сервисы теперь обязаны предупреждать пользователей о любом предстоящем списании денег за подписки.
"Новая норма закона направлена на "забытые подписки", вроде бесплатного периода в каком-нибудь онлайн-кинотеатре, музыкальном сервисе и так далее. Когда заканчиваются их оплаченные сроки или бесплатные периоды, такие сервисы начинают списывать деньги с банковских карт пользователей часто вопреки желанию подписчика. Изменения в закон позволят потребителю выразить отказ от услуг сервиса в любой форме, в том числе электронной, а также удалить карту из личного кабинета", - сказал юрист.
Он подчеркнул, что интернет-сервисы будут обязаны принять такие действия гражданина как свидетельство прекращения взаимоотношений и не смогут больше использовать полученные от него платежные данные.
"Закон установил, что сервисы не смогут автоматически списывать оплату с банковской карты только в случае, если ее владелец отозвал согласие на использование реквизитов его банковского счета", - уточнил Хаминский.
