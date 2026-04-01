https://ria.ru/20260401/servis-2084160199.html
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов - РИА Новости, 01.04.2026
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов
Россияне могут отказаться от платной подписки на любой онлайн-сервис, отвязав банковскую карту от личного кабинета, рассказал РИА Новости юрист, руководитель...
2026-04-01T02:49:00+03:00
2026-04-01T02:49:00+03:00
2026-04-01T02:49:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084046309_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5c8aa3d71616a9d7cb158d0224484d00.jpg
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1f/2084046309_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_66f86b99317995b136407f03a0eefacd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский
Юрист рассказал о порядке отказа от платных сервисов
РИА Новости: для отказа от платных сервисов следует отвязать банковскую карту
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россияне могут отказаться от платной подписки на любой онлайн-сервис, отвязав банковскую карту от личного кабинета, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Закон о запрете списания денег за онлайн-подписки с отвязанных карт вступил в силу с 1 марта. Закон обязывает компании возвращать деньги, списанные без предупреждения.
Хаминский
отметил, что в первоначальной редакции законопроект обязывал интернет-сервисы заранее уведомлять пользователей об автоматическом продлении подписки, но в ходе рассмотрения законодатель отказался от этой нормы, поэтому граждане посчитали, что онлайн-сервисы теперь обязаны предупреждать пользователей о любом предстоящем списании денег за подписки.
"Новая норма закона направлена на "забытые подписки", вроде бесплатного периода в каком-нибудь онлайн-кинотеатре, музыкальном сервисе и так далее. Когда заканчиваются их оплаченные сроки или бесплатные периоды, такие сервисы начинают списывать деньги с банковских карт пользователей часто вопреки желанию подписчика. Изменения в закон позволят потребителю выразить отказ от услуг сервиса в любой форме, в том числе электронной, а также удалить карту из личного кабинета", - сказал юрист.
Он подчеркнул, что интернет-сервисы будут обязаны принять такие действия гражданина как свидетельство прекращения взаимоотношений и не смогут больше использовать полученные от него платежные данные.
"Закон установил, что сервисы не смогут автоматически списывать оплату с банковской карты только в случае, если ее владелец отозвал согласие на использование реквизитов его банковского счета", - уточнил Хаминский.