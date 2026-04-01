15:31 01.04.2026 (обновлено: 15:52 01.04.2026)
Сборная России осталась на 36-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России сохранила 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в среду на официальном сайте... РИА Новости Спорт, 01.04.2026
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Сборная России сохранила 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в среду на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1525,60 балла. Новым лидером рейтинга стала сборная Франции (1877,32 очка), поднявшаяся с третьей строчки. Лидировавшая в предыдущей версии рейтинга команда Испании (1876,4) опустилась на вторую позицию, сборная Аргентины (1874,81) стала третьей. Во время мартовской паузы на матчи национальных команд сборная России провела две товарищеские встречи.
27 марта команда Валерия Карпина в Краснодаре победила сборную Никарагуа со счетом 3:1. 31 марта сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Мали в Санкт-Петербурге.
Рейтинг ФИФА, версия от 1 апреля:
  • 1 (3). Франция - 1877,32 очка;
  • 2 (1). Испания - 1876,4;
  • 3 (2). Аргентина - 1874,81;
  • 4 (4). Англия - 1825,97;
  • 5 (6). Португалия – 1763,83;
  • 6 (5). Бразилия – 1761,16;
  • 7 (7). Нидерланды - 1757,87;
  • 8 (8). Марокко – 1755,87;
  • 9 (9). Бельгия – 1734,71;
  • 10 (10). Германия – 1730,37...
  • 36 (36). Россия - 1525,60.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 10 июня.
