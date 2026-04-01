Контр-адмирал рассказал о взаимодействии ВМФ России с флотами стран Азии

ДЖАКАРТА, 1 апр — РИА Новости. ВМФ России работает с флотами стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и Индонезии, для поддержания мира, а также экономического развития и стабильности в регионе, заявил РИА Новости командир отряда кораблей ТОФ Евгений Мясоедов.

"Азиатско-Тихоокеанский регион – это крупнейший регион, в котором проживает подавляющее большинство населения земного шара, и водные пространства этого региона – самые крупные на нашей планете. И совместные усилия ВМФ России с флотами государств Азиатско-Тихоокеанского региона направлены на то, чтобы этот регион динамично развивался, чтобы здесь был мир, а экономика работала без перебоев. Поэтому общение в вопросах безопасности с индонезийским флотом для нас является важнейшим элементом международной деятельности", - отметил Мясоедов.